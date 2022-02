Und wie fühlen Sie sich? Wir gehen mit unseren Menü- und Fitnessvorschlägen in die finale Woche.

Fit in 8 Wochen (8/8) :

Fit in 8 Wochen (8/8) : Sport- und Speiseplan für Woche 8

Hier ist er, der Endspurt! Und wie es sich für ein Finish gehört, machen wir nochmals gemeinsam richtig Dampf. Und damit meinen wir nicht nur in der Küche, wo Ernährungsberaterin Sonja Ricke und Küchenchef Sebastian Titz noch ein letztes Mal einheizen. Nein, auch Sporttherapeut Markus Dohm-Acker hat das Tempo der Ausdauereinheiten nochmals verschärft. Die Lauf- und Velotrainings haben es diese Woche in sich. Wetten, dass Sie danach so lange unter die Dusche müssen, dass der Dampf auch den Badezimmerspiegel anlaufen lässt?

Montag

Speiseplan

Das erste Morgenessen in der letzten Woche ist solid: Wir braten ein Omelett aus zwei Eiern und legen es auf eine Scheibe Vollkorntoast. Ein Apfel und einige Baumnüsse machen das Zmorge komplett. Sonja Ricke rät dazu, Baumnüsse in der Schale zu kaufen – so halten sie über ein Jahr lang, ohne ranzig zu werden.

Mittags machen wir es uns leicht: Wir wärmen das Gulasch, den Kartoffelstock und die Rüebli vom Vortag auf. Alternativ wäre auch eine Suppe möglich: Dafür pürieren wir den Stock und die Karotten mit ein paar Tropfen Walnussöl – dann gehört aber noch eine Proteinquelle dazu.

Ein Backteig fürs Forellenfilet am Abend ist schnell gemacht: Wir mischen eine fertige Tempuramischung (gewürztes japanisches Mehl, erhältlich im Asia-Laden) mit Bier und wenden den Fisch darin. Beilagen sind ein Chicoréesalat mit Baumnüssen sowie ein Dip aus Sauerrahm und Dill. Wenn wir schon am Frittieren sind: Wir tunken auch einige Blumenkohlröschen, Pilze und Schwarzwurzeln in den Bierteig, unser Zmittag für den nächsten Tag.

Sportplan

Das Motto heute ist: die Ruhe vor dem Sturm. Schonen Sie Ihre Energieressourcen und lassen Sie es sich gut gehen. Sie werden es nicht bereuen!

Einkaufsliste für Woche 8 Neben den üblichen Vorräten brauchen Sie in der letzten Woche folgende Zutaten. Einiges dürfte von den Einkäufen in der letzten Woche noch übrig sein ( beispielsweise Nüsse oder Käse ) . Falls Sie sich vegetarisch ernähren, können Sie die Fleischprodukte durch Ihre gewohnten Ersatzlebensmittel austauschen: Äpfel

Banane

Orangen

Kiwi

Birne

Kaki

Mandarinen



Champignons oder andere Pilze

Zwiebeln

Lauch

Kartoffeln

Chicorée

Endiviensalat

Nüsslisalat

Schwarzwurzeln

Blumenkohl

Rotkohl

Wirz

Dill

Sprossen, inländisch

Sellerie



Vollkorntoast

Fladenbrot für Wraps

Pappadums (frittiertes indisches Fladenbrot)

Sauerteig für Pizza





eventuell Tiefkühl-Preiselbeeren

eventuell Tiefkühl-Rhabarber

TK-Erbsli

Teig (für Wähe und für Quiche)

Dörraprikosen

Trockenpilze

Tempuramischung

gute Pasta

eventuell Tahini (Sesampaste)

nochmals Nüsse (Vorräte checken!)

eine Dose Tomaten (für die Pizza)

eventuell eine Dose Kichererbsen (fürs Curry)

eventuell Risottoreis

Oliven

Sardellen



Eier

Bio-Rindshack (für Wirzrouladen)*

Bruderhahn-Flügeli*

Schweizer Crevetten*

Forellenfilet*

Kalbsvoressen*



eventuell Hummus (falls Sie es nicht selber machen)





griechisches Joghurt nature

Käse (2–3 Sorten, einer davon Geisskäse)

Vollfettquark

Milch (und evtl. Schafs- oder Büffelmilch)

Vollrahm (für die Crema catalana)



eventuell Zimtglace



Bier (für den Tempurateig)

Sauerteig für Pizza

* tagesaktuell einkaufen

Dienstag

Speiseplan

Wenn Sie bis jetzt unserem Plan gefolgt sind, dann dürften Sie inzwischen verschiedenste Flocken im Vorratsschrank haben. Mixen Sie sie und bereiten Sie daraus ein Porridge zu, das wir mit Haselnüssen, einem Apfel oder einer Banane verfeinern. Haben Sie manchmal kalte Hände oder Füsse? Dann versuchen Sie das Porridge mit etwas Pfeffer aufzupeppen.

Sicher freuen Sie sich schon aufs frittierte Gemüse! Wir runden es ab mit griechischem Joghurt, den wir mit Tahini (Sesampaste) abschmecken. Zum Dessert gibt es eine Kiwi.

Was wäre eine Winterwoche ohne Lauch-Käse-Quiche? Zusammen mit einem Nüsslisalat wird das unser Abendessen. Und wenn der Ofen grad heiss ist: Vielleicht haben Sie ja gefrorenen Rhabarber vorrätig, mit dem Sie eine Wähe zubereiten können. Als Dessert, aber nicht nur.

Sportplan

Sirkka und Marc nehmen sich heute das Kraftprogramm vor.

Für Scharly steht – wie angekündigt – das erste beschleunigte Lauf- oder Velotraining an. Es dauert 45 Minuten und sieht folgendermassen aus: 10 Minuten einlaufen (oder fahren) und anschliessend viermal 4 Minuten so intensiv wie möglich treten oder joggen. Dazwischen jeweils vier Minuten Gehpause. 10 Minuten auslaufen.

Andreas verausgabt sich entweder bei einer Partie Volleyball oder in den Laufschuhen. Wählt er Letzteres, steht ein 40-minütiger Tempodauerlauf auf dem Plan: 10 Minuten einlaufen und anschliessend dreimal 6 Minuten mit möglichst hoher Intensität joggen, dazwischen 3 Minuten locker traben. 10 Minuten auslaufen.

Das Expertenteam «Fit in 8 Wochen» Sonja Ricke ist dipl. Ernährungsberaterin HF, seit über dreissig Jahren ist sie in diesem Bereich tätig. Den Fokus bei ihren Programmen legt sie darauf, dass diese in der Praxis g u t u mgesetzt werden können. Seit zehn Jahren arbeitet sie für das Grand Resort Bad Ragaz. Zudem ist sie Bäuerin in einem Betrieb im Entlebuch. Foto: PD Sebastian Titz ist Küchenchef im Restaurant Verve by Sven im Grand Resort Bad Ragaz. Das Lokal ist mit einem « Michelin » -Stern und 14 « Gault Millau » -Punkten ausgezeichnet. Zu seinen Stationen gehörten das Restaurant Jörg Müller in Sylt und der Gasthof Rössli in Escholzmatt, wo er als rechte Hand des Naturkochs Stefan Wiesner tätig war. In seiner Freizeit ist Titz begeisterter Läufer. Foto: PD Markus Dohm-Acker hat Sportwissenschaften studiert und arbeitet seit 13 Jahren in der Schulthess-Klinik als Sporttherapeut. Dort leitet er die Abteilung Training und Sporttherapie. Zudem wirkt er als Swiss-Olympic-Konditionstrainer, coacht Spitzenathleten aus unterschiedlichen Sportarten und begleitet Profisportler im Aufbau nach Verletzungen. Der Vater von zwei Kindern ist selbst multisportiv: Im Turnverein aktiv, betreibt er auch gern Spielsportarten sowie Crossfit, läuft aber auch an Skimarathons mit oder tritt bei Volkstriathlons an. Foto: Urs Jaudas

Mittwoch

Speiseplan

Auch zum Frühstück gönnen wir uns ein Stück unserer Wähe vom Vorabend. Was ist nach all den Wochen eigentlich Ihr Lieblingsfrühstück geworden?

Auch von der Quiche dürfte noch etwas übrig sein – zusammen mit einem Salat aus Chicorée und Orange gibt das ein köstliches Mittagessen.

Nudeln selber machen lohnt sich natürlich, aber auch mit qualitativ hochwertigen Nudeln aus einer Schweizer Manufaktur liegen Sie nicht verkehrt. Wir machen aus getrockneten Pilzen, Rahm und Sbrinz eine Sauce dazu. Den Abend versüssen wir uns mit einem Quark samt Mandarinenstücken.

Sportplan

Für die Teams von Scharly und Andreas heisst es nach den Tempoeinheiten die Muskeln stählen. Sie machen heute Krafttraining.

Dafür ist Sirkka an der Reihe, Dampf zu geben. Sie absolviert ein 45-minütiges Tempotraining auf dem Indoorvelo: 10 Minuten einfahren und anschliessend 15 Minuten mit höherem Widerstand und gleicher Trittfrequenz, den Rest der Zeit fürs Ausfahren nutzen. Wer im Joggen routiniert ist, kann das auch in den Laufschuhen erledigen: 10 Minuten zügiges Gehen zum Aufwärmen, dann 20 Minuten konstantes und zügiges Powerwalken oder Rennen, je nach Voraussetzungen. 5 Minuten locker gehen als Abkühlung.

Mittwoch ist für Marc Squash-Tag. Als Alternative steht auch beim ihm Geschwindigkeit auf dem Plan – in Form von 40 Minuten Tempointervallen auf dem Indoorvelo: 10 Minuten einfahren, viermal 4 Minuten so intensiv wie möglich pedalieren, dazwischen jeweils 4 Minuten Pause. 10 Minuten ausfahren.

Donnerstag

Speiseplan

Wenn Sie auch diese Woche ein Brot selber machen, dann geben Sie ruhig ein paar Haselnüsse in den Teig. Zusammen mit Butter und Alpkäse beginnen wir damit den Tag. Wer auf Konfitüre nicht verzichten mag: Sie sollte nicht mit Fruktose gesüsst sein, denn der Körper kann diesen Zucker kaum sinnvoll verwerten.

Lauch-Haferschleimsuppe? Klingt vielleicht nicht so toll, schmeckt aber hervorragend. Gerade wenn sie mit groben Brotcroûtons auf den Tisch kommt. Eine Crema catalana mit Birne wird unser Dessert – lässt man sie im Ofen pochieren, gibt das weniger Arbeit als gedacht. (So gehts.)

Abends öffnen wir eine Konserve mit Kichererbsen (oder wir haben am Vortag Schweizer Kichererbsen eingelegt). Daraus machen wir ein Curry, das wir mit Pappadums geniessen. Auch unser Dessert könnte indisch sein: Wir versuchen uns an einer Gewürz-Milch-Glace (Kulfi genannt) mit Kardamom. Oder ist die Glacemaschine in der kalten Jahreszeit im Estrich verstaut? (So gehts.)





Sportplan

Der letzte angeordnete Ruhetag ist da: Geniessen Sie ihn.

Die Kraftübung der Woche Das einarmige Rudern mit stabilem Oberkörper sieht aus, als wäre es eine Übung, die Arme und Schultern beansprucht. Sie tut aber weit mehr als das. Weil Sie dabei den Oberkörper gegen den Zug des Gummibandes stabil halten müssen, arbeiten auch die eher kleinen Stützmuskeln im Rumpf mit. Befestigen sie das Gummiband an einer Türklinke oder einem Geländer – oder aber Sie trainieren mit einem Partner, der es für Sie hält. Knien Sie auf Ihrem linken Bein. Das rechte ist aufgestellt und bildet ungefähr einen rechten Winkel. Der Rumpf bildet die Verlängerung des linken Oberschenkels und ist aufrecht. Greifen Sie das Band mit Ihrer Linken. Ihre Hand befindet sich dabei etwa auf Brusthöhe. Ziehen Sie das Band nach hinten, wobei Ihr Blick dem Ellbogen folgt. Dieser bewegt sich weder hoch noch runter, sondern bleibt auf Brusthöhe. Der Rumpf bleibt stabil und dreht nicht mit.

Freitag

Speiseplan

Aus Vollkorn-Dinkelgriess und Schafsmilch machen wir einen Brei und verfeinern ihn heute Morgen mit Dörraprikosen und Haselnüssen. Auch Büffelmilch ist eine Alternative, die Sie versuchen sollten, wenn Sie Kuhmilch nicht so gut vertragen.

Heute rollen wir unser Mittagessen: In ein Fladenbrot kommen Hummus, Geisskäse und ein paar Sprossen. Da stecken mehr Vitamine drin als im Kantinenessen, das teilweise sehr lange warm gehalten wird.

Auch diese Woche wird das Risottorühren zur Meditation, hinein kommen Erbsli, Schweizer Crevetten und Bruderhahn-Flügeli. (Natürlich gehen auch andere Pouletflügeli, dieses Projekt finden wir aber empfehlenswert.) Mit etwas Safran würzen und wir haben so abends eine «Paella suiza» auf dem Teller.

Ein Risottorezept und andere winterliche Trostrezepte finden Sie hier.



Sportplan

Die Teams Marc, Scharly und Sirkka nehmen sich heute zum zweiten Mal diese Woche das Kraftprogramm vor. Für Scharly ist damit noch nicht Schluss. Sie hängt das Dehnprogramm an.

Team Andreas drückt derweil nochmals aufs Gas – und zwar 40 Minuten lang in den Laufschuhen. Das bedeutet konkret: 10 Minuten einlaufen, 20 Minuten hohes Tempo, 10 Minuten auslaufen.

Samstag

Speiseplan

Man gönnt sich ja sonst nichts: Wir bereiten als Frühstück Dampfnudeln mit Vanillesauce zu. Weil so der Blutzuckerspiegel sicher steigt, sollten Sie sich noch vor dem Mittagessen bewegen.

Sie brauchen für die grosse wöchentliche Kühlschrankleerung nach acht Wochen keine Anleitung mehr: Vielleicht können Sie die Paella als Basis für das Essen verwenden?

Lesen Sie hier zum letzten Mal, was täglich auf den Teller gehört.

Abends bereiten wir Rotkohl im Ofen zu, den wir zu guter Letzt in einer Grillpfanne noch mit dem typischen Grillmuster versehen. Dazu gibt es Preiselbeeren und Quarkpizokel. (So gehts.)



Sportplan

Marc geniesst heute abermals einen Tag auf der Piste oder geht einer anderen sportlichen Aktivität seiner Wahl nach.

Andreas «geniesst» noch einmal das Kraftprogramm.

Und für Scharly steht die zweite beschleunigte Lauf- oder Veloeinheit an. Wie am Dienstag dauert diese 45 Minuten: 10 Minuten einlaufen (oder fahren) und anschliessend viermal 4 Minuten so intensiv wie möglich treten oder joggen. Dazwischen jeweils 4 Minuten Gehpause. 10 Minuten auslaufen.

Auch Sirkka zündet nochmals den Turbo. Sie absolviert wie am Mittwoch wieder das 45-minütige Tempotraining auf dem Indoorvelo: 10 Minuten einfahren und anschliessend 15 Minuten mit höherem Widerstand und gleicher Trittfrequenz, den Rest der Zeit fürs Ausfahren nutzen. Wer im Joggen routiniert ist, kann das auch in den Laufschuhen erledigen: 10 Minuten zügiges Gehen zum Aufwärmen, dann 20 Minuten konstantes und zügiges Powerwalken oder Rennen, je nach Voraussetzungen. 5 Minuten locker gehen als Abkühlung.



Sonntag

Speiseplan

Nochmals parat für ein Experiment? Machen Sie doch mal Gipfeli selber. Da kommt so viel Butter hinein, dass wir nur noch Zwetschgenmus und ein bisschen Vollfettquark dazu essen.

Lesen Sie hier, wie unsere Autorin beim Gipfelibacken die Langsamkeit entdeckte.

Mittags machen wir Wirzrouladen, die wir mit Bio-Rindfleisch füllen. Beilage sind Salzkartoffeln. Und als Dessert braten wir uns eine Kaki an und essen sie mit Zimtglace.



Werden Sie es in Zukunft schaffen, auch abends richtige Mahlzeiten zu kochen, statt nur etwas Käse und Wurst aus dem Kühlschrank zu nehmen? Wir hoffen es. Das letzte Abendmahl dieses Plans ist eine Sauerteig-Pizza mit Mozzarella, Oliven und Sardellen. Dazu passt ein Endiviensalat mit eingelegten Zucchini vom vergangenen Sommer. Ein letzter Tipp: Solche Pizza-Slices wärmt man am besten in der Bratpfanne auf.



Sportplan

Die beiden Kandidatinnen Scharly und Sirkka nehmen sich als Schlusspunkt der 8 Wochen nochmals das Krafttraining vor.

Team Andreas lässt das «Fit in 8 Wochen»-Programm auf der Skipiste ausklingen oder legt einen wohlverdienten Ruhetag mit Dehnprogramm ein.