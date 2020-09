Nach Hinrichtung von Ringer : Sport-Welt fordert Sanktionen gegen den Iran

Trotz Protesten aus dem Ausland ist Ringer Navid Afkari im Iran hingerichtet worden. Das IOK zeigt sich ebenso geschockt wie viele Athleten und Menschenrechtler.

Die Hinrichtung des Ringers Navid Afkari hat die Rufe nach einer Verbannung des Iran aus dem Weltsport neu entfacht. Trotz internationaler Proteste war das Todesurteil gegen den 27-Jährigen nach Behördenangaben am Samstag im Gefängnis Adel-Abad in der südiranischen Stadt Schiras vollstreckt worden .

Athleten-Verbünde und Menschenrechtler forderten nun Sanktionen gegen den Iran und nahmen auch das Internationale Olympische Komitee in die Pflicht. Der Iran verdiene «nicht länger das Privileg, an internationalen Wettbewerben teilzunehmen», mahnte die Sportler-Union «Global Athlete».

IOK gibt sich zurückhaltend

Das IOK teilte mit, es sei «geschockt» über die «sehr traurige Nachricht». Präsident Thomas Bach habe zuvor per Brief Gnadengesuche an die politische Führung des Iran gerichtet. Wie schon zuletzt erwähnte das IOK aber auch, dass es die Souveränität des Landes respektiere. Von möglichen Sanktionen gegen den Iran ist nicht die Rede. Schon vor der Hinrichtung Afkaris hatten Sportler und Organisationen das IOK ermahnt, den Druck auf den Iran zu erhöhen und das Land aus der globalen Sportgemeinschaft auszuschliessen.