GC befindet sich auf gutem Weg, den Wiederaufstieg in die Super League zu schaffen. Doch nun springt Sportchef Bernard Schuiteman ab. Managing Director Shqiprim Berisha sagt zu diesem Schritt: «Bernard hat uns um eine Vertragsauflösung gebeten. Persönliche Gründe sind immer zu respektieren und daher möchten wir ihm auch keine Steine in den Weg legen. Bernard Schuiteman war ein sehr wichtiger Eckpfeiler im sportlichen Neuaufbau von GC.»

Schuiteman sagt selber zu seinem Rücktritt: «Ich habe in den letzten Monaten immer stärker gespürt, dass die Rolle als Sportchef nicht zu mir passt. Meine Leidenschaft für den Fussball liegt in anderen Bereichen als in der Funktion des Sportchefs. Daher war dieser Rücktritt unausweichlich. Ich hatte eine tolle Zeit beim Grasshopper Club Zürich und ich bin stolz, meinen Teil beigetragen zu haben, dass GC wieder auf Kurs ist. Ich wünsche dem Club von Herzen allen erdenklichen Erfolg und werde dessen Weg weiterhin gespannt verfolgen.» Schuiteman gibt sein Amt als Sportchef mit dem Ende der laufenden Transferperiode am 1. Februar 2021 ab. Der 47-Jährige war erst im April zu den Zürchern gestossen. Seither verpflichtete er über ein Dutzend Spieler und veränderte das Team dadurch enorm. Vorerst übernimmt Berisha als Sportchef.