Super League: Sportchef Senderos schmeisst bei Servette hin

Ein 2:1-Heimsieg gegen GC bescherte den Servette-Fans an diesem Wochenende viel Grund zum Jubeln. Am Montagmorgen folgt dann eine etwas überraschende Nachricht: Sportchef Phillipe Senderos verkündet nämlich auf Twitter, dass er die Grenats «bald» verlassen werde. Wenig später bestätigt Servette offiziell die Trennung von Senderos per sofort.

«Das Leben eines Clubs besteht aus Zyklen. Meiner läuft bald ab», schreibt der frühere Nati-Verteidiger und fügt an, er werde den Verein bald «mit dem Stolz verlassen, meinen Werten und meinen Überzeugungen immer treu geblieben zu sein». Senderos durchlief bei Servette die Juniorenabteilung, bevor er als 17-Jähriger zum FC Arsenal in die Premier League wechselte und eine Weltkarriere startete.

Senderos bei Mbabu-Deal nicht an vorderster Front

Neben dem Sieg gegen GC und dem starken zweiten Tabellenplatz in der Super League sorgt auch der bevorstehende Königstransfer von Kevin Mbabu für Euphorie in der Calvin-Stadt. Gemäss Informationen von 20 Minuten soll Senderos bei den Verhandlungen mit dem 22-fachen Nationalspieler aber keine federführende Rolle inne gehabt haben.

Der 37-Jährige übernahm im Sommer 2021 den Posten als Sportchef der Genfer, nun verlässt er seine Heimatstadt offenbar wieder. Was die Gründe der Demission Senderos’ sind, ist aktuell noch unklar. Gewiss ist nur, dass sich der Verein generell im Umbruch befindet. Schon im Mai 2022 kündigten Präsident Pascal Besnard und Vizepräsident Felipe Ortiz ihren Rücktritt an. Im Dezember gab zudem Generaldirektor Richard Feuz bekannt, dass er Servette auf Ende Saison hin verlassen werde.

Seither ernannte Servettes Interimspräsident Didier Fischer zwei neue Verwaltungsräte, Alain Moscatello und Thierry Regenass, von denen einer in Kürze zum Präsidenten befördert werden soll. Wer Nachfolger von Senderos wird, ist hingegen noch offen. Der Club spricht in der Medienmitteilung am Montag von einer «strategischen Neuausrichtung». Am Mittwoch trägt Servette das Nachholspiel beim FC Winterthur aus.