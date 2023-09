Burgdorf bei Hannover: Hornissen greifen Läufer an

Einige Tage zuvor waren im Naturpark Hohe Mark in Nordrhein-Westfalen während eines Schulausflugs 19 Schüler und Lehrer von einem Hornissenschwarm attackiert und verletzt worden.

Acht Menschen wurden in Burgdorf bei Hannover verletzt.

Am 30. September 2023 wurde ein Sportevent am Rande eines Volksfests abgesagt, als Hornissen Läufer angegriffen hatten.

In der Nähe von Hannover fand am Samstag ein Volksfest statt.

Ein Sportevent in Burgdorf bei Hannover musste am Samstag abgebrochen werden, nachdem Hornissen eine Gruppe von Läufern und Läuferinnen angegriffen hatten. Acht Menschen wurden dabei verletzt.

«Die Tiere wurden vermutlich durch Erschütterungen der Läufer aufgeschreckt», sagte ein Feuerwehrmann zur Nachrichtenagentur DPA. Von den acht gestochenen Menschen seien vier in ein Spital gebracht worden. Bei einigen der Betroffenen habe es eine allergische Reaktion gegeben.

Feuerwehrleute machten das Nest der Tiere am Nachmittag ausfindig und sperrten den Bereich ab. Das Nest sei im Vorhinein nicht bekannt gewesen, hiess es.

19 Verletzte bei Schulausflug

Erst am Dienstag hatte es im rund 240 Kilometer entfernten Naturpark Hohe Mark in Nordrhein-Westfalen einen ähnlichen Vorfall gegeben: Während eines Schulausflugs sind 19 Schüler und Lehrer von einem Hornissenschwarm attackiert und verletzt worden. Die grossen Insekten griffen die Kinder beim Anheben eines Asts an, wie die Stadt Oer-Erkenschwick mitteilte. Es waren zahlreiche Rettungskräfte im Einsatz.