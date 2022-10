Champions League: Sporting-Goalie entsetzt mit drei Riesen-Patzern – Fans verspotten ihn

Wegen dieser Aktion flog Antonio Adán vom Platz. SRF

Darum gehts Sporting-Goalie Antonio Adán blamiert sich beim CL-Spiel in Marseille bis auf die Knochen.

Erst verschuldet der Spanier zwei Gegentore, dann fliegt er mit Rot vom Platz.

Nach einem Hands ausserhalb des Strafraums war sein Platzverweis alternativlos.

Im Netz wird Adán nun heftig verspottet.

Weil die Profis von Sporting Lissabon im Stau standen, musste die Champions-League-Partie gegen Marseille (4:1) gut 15 Minuten später angepfiffen werden. Dafür ging es dann nachher sehr (!) schnell zu und her. So benötigten die Portugiesen gerade einmal 51 Sekunden, um durch Francisco Trincão in Führung zu gehen. Es war das schnellste Tor in der laufenden Königsklasse-Saison.

Es fing also wunderbar an für den Club aus Portugal. Doch was dann folgte, entsetzte die mitgereisten Sporting-Fans, die im Stade Vélodrome wegen einer, nach Ausschreitungen verhängten Zuschauersperre gegen die Heimfans ganz ohne Marseille-Supporter zuschauten. Ja, ein grosser Teil dürfte sich verwundert die Augen gerieben haben. Im Mittelpunkt: Sporting-Goalie Antonio Adán, der am Dienstagabend einen rabenschwarzen Abend einzog.

Dieser Patze des Sporting-Keepers führte zum Ausgleich. SRF

Fussball-Fans verspotten Torhüter

So lief die 13. Minute, als Ex-Barça-Star Alexis Sanchez das 1:1 für Marseille schoss. Völlig unbedrängt schoss dabei Adán den Marseille-Stürmer an. Was für eine groteske Aktion des früheren Real-Keepers! Und das Elend ging für den Torhüter weiter. Ja, das Pech klebte dem 35-Jährigen weiter am Fuss. Bloss drei Zeigerumdrehungen nach dem Mega-Bock zum 1:1 leitete Adán das 2:1 der Franzosen mit einem fürchterlichen Abschlag ein, der direkt in den Füssen von Matteo Guendouzi und wenig später dank Torschütze Amine Harit im Tor landete.

Doch das war es noch nicht mit dem Horror-Abend des Spaniers. Denn nur zehn Minuten später flog Adán dann auch noch vom Platz. Und das absolut verdient. Nicht nur räumte der Keeper beim Herausstürmen seinen Mitspieler Ricardo Esgaio ab, er spedierte den Ball auch ganz klar ausserhalb des Strafraums mit den Händen weg. Eine klarere Rote Karte gibt es eigentlich nicht. Nach nur 23 Minuten war die denkwürdige Champions-League-Partie für den 35-Jährigen also schon zu Ende.

Sportings Ersatz-Keeper Franco Israel machte es auch nicht wirklich besser. Kurz nachdem er nach Adáns Platzverweis für einen Feldspieler eingewechselt wurde, patzte er in seiner ersten Aktion ebenfalls und verschuldete das 3:1 von Marseilles Leonardo Balerdi massgeblich.

Fall für den Zirkus

Auf Social Media wurde Unglücksrabe Adán verspottet – und wie. Ein Twitter-User meinte: «Was er zwischen der 13. und 23. Minute gezeigt hat, sind vielleicht die schlechtesten Minuten eines Torwarts, die ich je gesehen habe.» Er würde das schlimmste Spiel seiner Karriere spielen, meinten viele anderen User.

Weiter hiess es von einem User sarkastisch: «Wenn du denkst, du hattest einen schlechten Tag, dann schau dir die Perfomance von Adán an.» Ein anderer meinte höhnisch: «Der Match von Adán sollte in allen Zirkusschulen gezeigt werden.» Viele waren sogar froh, dass der Spanier vom Platz flog. Ein Fan schrieb: «Das Beste, was er für sein Team machen konnte, war die Rote Karte zu kassieren.»

Einige witterten gar Wettbetrug. «Adán wurde bestochen», twitterte jemand. Ein anderer Fan unkte: «Der hat doch sicher einen Tippschein auf Marseille gemacht.» Auch Vergleiche mit einer anderen, denkwürdig schlechten Goalie-Leistung wurden im Netz gezogen. So posteten ein paar User Bilder des früheren Liverpool-Keepers Lorius Karius, der beim CL-Final 2018 gegen Real Madrid mit mehreren Patzern grosse Mitschuld an der Niederlage der Reds trug.