Arlesheim BL - Sportladenbesitzer stellt Brillendiebe an den Facebook-Pranger

Die Filiale wurde am 11. Juni Opfer der Diebe. Laut Ladeninhaber Andy Scheiwiller kam an diesem Tag die Familie mit ihren drei Kindern in den Laden. Die beiden Männer kamen ohne Maske in den Laden rein, was als Ablenkungsmanöver dienen sollte. Die Frau wartete indessen draussen. Das Personal ermahnte die beiden zum Tragen einer Maske. Währenddessen klauten die Kinder vier bis fünf Sonnenbrillen von den Gestellen. Laut Scheiwiller waren noch andere Leute im Laden und das Personal war beschäftigt mit Bedienen. Dass Brillen gestohlen wurden, bemerkten sie erst später. «Immer, wenn jemand beim Brillengestell war, kontrollieren wir dann die Anzahl der Brillen genaustens. So fiel uns dann auf, dass da welche fehlten.»