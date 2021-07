Tote Tessinerin (29) in Emmenbrücke - Sportlehrer des Femizids verdächtigt – «Man ging gern in seinen Unterricht»

In einer Wohnung in Emmenbrücke hat die Luzerner Polizei am Sonntag ihre Leiche aufgefunden. Mehrere Polizeifahrzeuge waren vor Ort im Einsatz.

T.R.* (29) wurde tot mit Stichverletzungen in einer Wohnung in Emmenbrücke aufgefunden.

Sportlehrer M.N., der unter Verdacht steht eine 29-Jährige in Emmenbrücke umgebracht zu haben, sitzt seit Dienstag in Untersuchungshaft.

Sein Sportlehrer M.N.* (33) soll die dreifache Mutter T.R.* (29) getötet haben: Bei Oberstufenschüler T.S.* (16)** und seinen Schulkollegen ist das Gesprächsthema Nummer eins – denn während zwei Jahren besuchte der 16-Jährige bei N. an der Kreisschule Aargau Süd den Turnunterricht. «Gestern haben alle Eltern einen Brief zugeschickt bekommen, in dem über das Verfahren informiert wurde.» Schnell sei klar gewesen, um welche Lehrperson und welchen Fall es sich handelt, so S.: «Als ich heute morgen aufgewacht bin, war der Klassenchat am explodieren.», sagt der Schüler.