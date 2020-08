007-Sondermodelle Sportler für Spione

Zu Ehren des neuen Bond-Streifens «Keine Zeit zu sterben» lanciert Aston Martin zwei Sondermodelle mit 007-Flair.

Die gelben Farbakzente am Vantage «007 Edition» sollen an die Raketen-Warnstreifen des Filmautos erinnern.

Verantwortlich für die Sonderausstattungen der Fahrzeuge ist die Abteilung «Q by Aston Martin». Dem in Cumberland-Grau lackierten Vantage montieren die Individualisierungsspezialisten einen speziellen Gitter-Kühlergrill mit Chromeinfassung sowie einen Diffusor mit gelbem Streifen – dieser Farbakzent soll an den Raketen-Warnstreifen des Filmautos erinnern. Innen gibt es schwarzes Leder, Schalensitze aus Carbon, dunklen Chrom sowie einige Anspielungen an Filmautos der James-Bond-Serie wie etwa ein in die Lenkradschaltwippen eingraviertes Fadenkreuz.