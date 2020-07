Alkoholische Ketoazidose

Sportlerin (27) trinkt Alkohol auf leeren Magen und stirbt

Joggen, Velofahren, Spaziergänge und gute Ernährung: Alice Burton Bradford tat vieles, was gemeinhin als gesund gilt. Doch das alles konnte sie nicht vor dem Tod bewahren.

«Es war ein absolut schrecklicher Schock. Niemand hat damit gerechnet», zitiert Theargus.co.uk ihren Freund Aaron Mulvay. Burton Bradford starb noch in ihrem Garten in Elm Grove in der Nähe der britischen Küstenstadt Brighton. «Wir wissen nicht, wie viel sie an diesem Wochenende getrunken hat.» Aber die konsumierte Menge sei sicher nicht der Grund für ihren plötzlichen Tod gewesen.