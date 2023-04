Fährt der Audi R8 GT mit Sportreifen oder Semislicks schneller

Der letzte Audi R8 ist eine Hommage an seinen legendären Vorgänger und Namensvetter aus dem Jahr 2010 und an die Rennstrecke. Denn da gehört der schärfste R8 aller Zeiten mit seinem Schwanenhalsflügel, den Splittern, Sideblades hinten und Kohlefaser-Flics an den Wangen, hin. Die entscheidende Zutat für richtig schnelle Runden sind aber die Reifen. Zwar performen schon die Strassenreifen richtig gut, aber mit Semislicks holen Profis pro Runde nochmals mehrere Sekunden raus, wie ein direkter Vergleich auf der Rennstrecke von Anneau du Rhin zeigte.

Der Sportreifen performt gut …

Dafür muss natürlich ein Profi ran: Fredy Barth, früher selbst Rennfahrer und heute mit seiner Firma, Fredy Barth – Motorsport & Events, Organisator von Trackdays, geht zuerst mit dem serienmässigen Sportreifen auf eine schnelle Runde. Nicht, ohne vorher den Reifendruck vom empfohlenen Strassenwert auf zwei Bar zu senken. Und verlangt dem 620 PS starken Hecktriebler und vor allem den Pneus schon nach kurzer Eingewöhnungszeit ans Auto alles ab. Schliesslich kann sich Audis Finalissima-R8 trotz Heckantrieb in gerade mal 3,4 Sekunden auf 100 km/h und in 10,1 Sekunden auf 200 km/h katapultieren. Für die Höchstgeschwindigkeit von 320 km/h ist die Gerade in Anneau du Rhin zwar nicht lang genug, aber knapp über 270 Sachen sind drin, bevor eine Rechtskurve dazu zwingt, abzubremsen. Nach ein paar Minuten im Standard-Setup mit den Serienreifen rollt Fredy Barth an die Box und zieht ein Zwischenfazit: «Der Reifen performt vor allem die ersten drei Runden richtig gut, was mich bei der Geschwindigkeit, die dank 620 PS möglich sind, positiv überrascht. Danach wird der Reifen aber richtig heiss und baut ab, das Auto wird gerade beim Bremsen unruhig.»

Der Audi R8 GT erreicht auf der Rennstrecke im Elsass Tempi über 270 km/h. Furkan Karaarslan Die Aerodynamik und der Heckflügel sorgen zudem für viel Anpressdruck. Furkan Karaarslan Das entscheidende Kriterium für schnelle Rundenzeiten sind aber die Reifen. Furkan Karaarslan

… aber der Semislick deutlich besser

Während Fredy Barth kurz durchatmet, wechseln im Hintergrund fleissige Helfer die Strassenreifen vom Audi R8 GT, montieren speziell für die Rennstrecke gemachte Semislicks. Wieder jagt der Profi den roten Renner über die Piste, schon als Zuschauer hat man das Gefühl, die Tempi beim Vorbeiflitzen an der Boxengasse seien noch höher. Was Barth auch bestätigt, als er wieder in die Box kommt: «Der Semislick hat sofort gegriffen, nochmals deutlich mehr Stabilität vermittelt als der Strassenreifen und bietet viel mehr Grip. Ich konnte in gewissen Kurven sogar einen Gang höher fahren. Was sogar mehr Spass macht, ist die Tatsache, dass das Fahrverhalten von Unter- ins Übersteuern wechselt. Zudem baut der Semislick nicht im selben Verhältnis wie der Strassenreifen ab.»

Fazit: Für Trackdays lohnt sich der Wechsel