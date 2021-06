Öffnungspaket - Sportveranstalter freuen sich auf einen Sommer mit vollen Stadien

Zur Zeit gehen die Dinge in eine sehr gute Richtung und ich bin sehr positiv für die Zukunft » , sagt Jeff Collet, Tournierdirektor des Swiss Open in Gstaad.

«Je mehr Leute, desto besser»

Je mehr Leute an die Spiele kommen könnten, desto besser sei dies für den Club, so Schlittler. Da die Saison erst in ein paar Wochen beginne, hofften sie natürlich auf noch mehr Lockerungen. Ob sie den Einlass auf Zuschauer mit Zertifikat beschränken würden, hänge stark davon ab, was das Stadion Letzigrund diesbezüglich entscheide. «Wir sind aber bereits mit verschiedenen Fangruppen im Gespräch, um allenfalls auch mit weniger Zuschauern eine mitreissende Stimmung sicherzustellen.»

«Ich bin sehr positiv für die Zukunft»

Auch Veranstalter von Tennis-Events reagieren erfreut auf die Öffnungen. «Das ist eine sehr gute Nachricht für uns und alle Sportorganisationen. Zurzeit gehen die Dinge in eine sehr gute Richtung und ich bin sehr positiv für die Zukunft», sagt Jeff Collet, Turnierdirektor des Swiss Open in Gstaad. Für das Turnier würden sie ein Covid-Zertifikat verlangen und so die gesamte Kapazität des Stadions ausnutzen. «Wenn die Leute in der Zwischenzeit noch nicht vergessen haben, wie es ist, an einem Turnier teilzunehmen, dann erwarte ich viele Zuschauer. Wir haben unglaublich gute Spieler am Swiss Open. Ich denke, die Leute werden kommen.»