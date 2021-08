Neftenbach ZH - Sportverein boykottiert Beiz, weil Wirt nur geduschte Gäste empfängt

Vor ein paar Monaten hat Jaschke ein Mail an die lokalen Sportvereine versandt und sie darauf aufmerksam gemacht, dass sie nach ihren Trainings nur geduscht in sein Lokal kommen dürfen.

Boris Jaschke, Wirt Gasthauses zum Löwen in Neftenbach ZH, hat vor einigen Monaten ein Mail an die lokalen Sportvereine versandt und sie darauf aufmerksam gemacht, dass sie nach ihren Trainings nur geduscht in sein Lokal kommen dürfen. Laut dem «Landboten» bezog er sich auf die damals geltenden Corona-Massnahmen, die das gemeinsame Duschen nach dem Training untersagten.