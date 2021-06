Sportwagen rast frontal in Töff

Sarnen OW, 14. Juni 2021: Am Montagabend kurz nach 19.00 Uhr fuhr ein Sportwagen die Schwanderstrasse oberhalb von Sarnen in Richtung Stalden. Kurz nach der Abzweigung Ramersberg geriet der Sportwagen in einer Linkskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem korrekt entgegenkommenden Töff. Der Töfffahrer wurde dabei schwer verletzt und musste mit der Ambulanz ins Spital gebracht werden. Am Auto und am Töff entstand Sachschaden in Höhe von mehreren 10’000 Franken.