Spotify testet neues Billig-Abo

In den USA testet der Streamingdienst derzeit ein Abo, …

12.95 Franken – so viel kostet es jeden Monat, wenn man bei Spotify ein Premium-Abo abschliesst. Bei dem Streamingdienst gibt es auch kostenlose Möglichkeiten, um Musik zu hören – dies aber nur eingeschränkt. Bald schon könnte eine weitere Option hinzukommen, wie Medienberichte aus den USA aufzeigen.

So berichtet die Tech-Plattform Theverge.com, dass Spotify derzeit mit einer begrenzten Anzahl Nutzerinnen und Nutzer ein neues Billig-Abo namens Spotify Plus testet. Zwar wird bei dem neuen Abo für einen Dollar pro Monat wie bei der kostenlosen Version von Spotify Werbung geschaltet, doch ist die Anzahl der Songs, die pro Stunde übersprungen werden können nicht begrenzt, schreibt Theverge.com .

«Testen ständig»

Spotify hat die US-Tests mit dem neuen Abomodell gegenüber der Tech-Plattform bestätigt. Wie stehen also die Chancen, dass das Spotify Plus Abo dereinst auch in der Schweiz verfügbar sein wird? Eine Sprecherin des Unternehmens sagt dazu zu 20 Minuten: « Spotify testet ständig neue Produkte und Funktionen, um die User Experience zu verbessern. Aktuell haben wir hierzu keine weiteren Informationen. »