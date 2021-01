So soll eruiert werden, in welcher Gefühlslage sie sich gerade befinden.

Alter aufgrund der Stimme bestimmen

Das Patent zur Analyse der Stimme der Nutzerinnen und Nutzer hat Spotify bereits im Februar 2018 angemeldet. Es dauerte aber rund zwei Jahre, bis dieses tatsächlich genehmigt wurde. Darin heisst es, dass die neue Technologie, die Spotify anwenden will, auf Audiosignale wie Stimmlage und Umgebungsgeräusche reagieren kann. Die Musikvorschläge sollen sich damit nicht nur an die Stimmung einer Person, sondern auch an deren Setting anpassen. So könnten einem also unterschiedliche Songs vorgeschlagen werden, je nachdem ob man sich alleine zu Hause befindet, mit einer kleinen Gruppe von Freunden zusammen sitzt oder eine Party veranstaltet.