Sprachen sich Schweizer Banken bei den Löhnen ab?

Weko-Untersuchung : Sprachen sich Schweizer Banken bei den Löhnen der Angestellten ab?

Die Absprachen hätten vor allem Studienabgänger und -abgängerinnen, Lehrlinge oder Mitarbeitende, die sich weitergebildet hätten, betroffen, erklärte Weko-Direktor Patrik Ducrey gegenüber der Nachrichtenagentur AWP. Die Absprachen seien an Sitzungen getroffen worden. Welche Banken von der Untersuchung betroffen sind, wurde nicht mitgeteilt, es seien aber «grosse und kleine Institute» in der Deutschschweiz betroffen. Auf Anfrage hätten aber etwa Raiffeisen und die Zürcher Kantonalbank sowie die Valiant Bank und die Luzerner Kantonalbank mitgeteilt, einen entsprechenden Fragebogen erhalten zu haben.

Selbstanzeige als Auslöser

Weko-Direktor Ducrey gab an, die Untersuchung stehe ganz am Anfang. Derzeit würden die Informationen zusammengetragen. In der Regel entscheide es sich nach rund einem Jahr, ob eine offizielle Untersuchung eröffnet werde. Je nachdem könne die Untersuchung auch auf weitere Regionen und Banken ausgedehnt werden. Ausgelöst hatte die Ermittlungen die Selbstanzeige einer Bank, berichtet die «Handelszeitung» – und spekuliert, ob es sich dabei um die UBS handelt: Diese sei in der Vergangenheit «schon des Öfteren mit Selbstanzeigen in Kartell-Absprachen aufgefallen».