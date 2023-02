Streamingstarts Februar 2023: Sprachloser Geist – so hast du David Harbour noch nie gesehen

Was würdest du tun, wenn du einem Geist begegnest?

Dasselbe wie Kevin in «We Have a Ghost»: Handy schnappen und direkt aufnehmen. Ich wäre überfordert. Grusel ist so gar nicht mein Ding, ich würde schnell weglaufen. Vielleicht versuchen, mit ihm zu reden? Smalltalk schadet ja nicht. Einfach ruhig bleiben und ausharren, bis er von selbst verschwindet. Über solche Fantasie-Szenarien will ich mir keine Gedanken machen.