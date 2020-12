«Rich Gang sticht zu» : Sprayer-Bande sorgt in Berner Quartier für Ärger und Unbehagen

Vandalen haben in den vergangenen Monaten wiederholt Liegenschaften an der Berner Schlossstrasse mit Sprayereien verunstaltet – und mit teils gewaltvollen Botschaften versehen.

An der Schlossstrasse in Bern sind in den letzten Monaten immer wieder Häuserwände verunstaltet worden.

Diverse Liegenschaften an der Berner Schlossstrasse wurden in der Vergangenheit mehrfach von Sprayern verunstaltet.

Im Berner Holligen-Quartier wütet seit geraumer Zeit eine besonders lästige Sprayerbande, die sich «Rich Gang» nennt. Vor allem an der Schlossstrasse wurden in den letzten Monaten wiederholt Gebäudefassaden, Schaufenster und Briefkästen verschandelt. «Diverse Blöcke mussten schon x-fach frisch gestrichen werden», erzählt ein Anwohner, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will. Entsprechend gross seien der Sachschaden und der Ärger bei den Liegenschaftsbesitzern.