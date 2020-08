B. Denklich 18.08.2020, 04:20

Es sollte Platz für beide ARTen haben. Leider ist auch in dieser Scene Vandalismus vorhanden. Es kann nicht nur um das Überdecken der Werke des vorherigen Künstlers gehen. Respekt vor der Kunst und Botschaft des anderen ist in beiden Richtungen nötig. In der eher ländlichen Gegend, in der ich wohne, gibt es eine lange Mauer, wo sich die Künstler gegenseitig respektieren. Da werden mit unglaublichem AufWAND Kunstwerke in verschiedenen Stiles aufgesprüht. Daneben gibt es aber auch Flächen für die zornigen Botschaften und Tags, mit Energie und Schwung, hingesprayt in wenigen Sekunden. Beide respektieren sich und so sind organisch gewachsene Abschnitte entstanden, die sich unglaublich gut ergänzen und für eine solche Dynamik sorgen, dass ich immer wieder Leute unterschiedlichster ART sehe, die die Werke auf der langen Mauer bestaunen, besprechen und fotografieren. Deshalb ein Motto für die Künstler und die Kunstbetrachter: Sprayen und Sprayen lassen.