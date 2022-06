St. Gallen: Sprayer flüchten in Eisenbahntunnel und verursachen Streckenunterbruch

Als die Polizei eintraf, flüchteten die fünf Männer in den Rosenbergtunnel.

Die Stadtpolizei St. Gallen erhielt am Samstagabend die Meldung, dass mehrere Personen bei den Schallschutzwänden in der Nähe des Ostportals des Rosenbergtunnels Sprayereien anbringen würden. Als die Einsatzkräfte der Stadtpolizei vor Ort eintrafen, flüchteten fünf Männer dem Gleis entlang in den Tunnel hinein.