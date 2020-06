Drei Personen verhaftet

Sprayer springt bei Flucht vor der Polizei in die Limmat

Beim Bahnhof Wettingen AG wurden Sprayer auf frischer Tat von der Polizei ertappt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Franken.

Eine Person habe versucht, sich der Verhaftung durch einen Sprung in die Limmat zu entziehen.

An der Zugkomposition sei ein Schaden von mehreren tausend Franken entstanden.

Versprayter Zug: Ein Sprayer brachte den Schriftzug «Faul» an.

Die Kantonspolizei Aargau hat am Freitag drei mutmassliche Sprayer in flagranti erwischt, als sie beim Bahnhof Wettingen einen Zug besprühten. Die Polizei sei ausgerückt, nachdem kurz nach zwölf Uhr eine Meldung bei der Notrufzentrale eingegangen war, schreibt sie in einer Medienmitteilung. Als die Sprayer das Aufgebot der Polizei bemerkten, machten sie sich aus dem Staub.