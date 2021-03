Aufruf : Sprayer, welche Erfahrungen habt ihr mit der Polizei gemacht?

Nachdem am Wochenende eine Sprayerin in Bern bei der Flucht vor der Polizei ums Leben kam, ist die Bestürzung in der Szene gross. Wir wollen von dir wissen: Was hast du als Sprayer oder Sprayerin für Erfahrungen mit der Polizei gemacht?