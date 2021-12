Schräger Jahresrückblick : Sprechende Enten und kiffende Faulenzer – so skurril war 2021

2021 neigt sich dem Ende zu. Neben den News aus Politik, Wirtschaft, Sport und Unterhaltung hatte das Jahr auch jede Menge witzige und teils skurrile Geschichten zu bieten.

Diese Bilder zeigen, was 2021 für die grössten Schlagzeilen gesorgt hat. Daneben gab es aber auch immer wieder ungewöhnliche und bizarre Storys. 20min

Inmitten von Naturkatastrophen, Politik und Corona-Pandemie wartete das Jahr 2021 auch mit einer ganzen Reihe kurioser Nachrichten auf. Eine Auswahl – von witzig bis bizarr:

Namensänderung für Gratis-Sushi

Ein Restaurant in Taiwan bot kostenloses Sushi für jeden, dessen Name das chinesische Schriftzeichen für Lachs enthält. Mehr als hundert Menschen beantragten daraufhin entsprechende Namensänderungen, um in den Genuss des Gratisangebots zu kommen.

Für Gratis-Sushi liessen sich mehr als hundert Menschen ihren Namen ändern. Le Matin

Geburt gilt nicht als Ausrede

In Südkorea sorgen sich die Behörden besonders um das Wohl werdender Väter. Sie erinnerten schwangere Frauen daran, genügend gebügelte Hemden, Socken und Unterhosen sowie tiefgefrorene Mahlzeiten für ihre Männer bereitzuhalten – für den Fall, dass sie zur Entbindung ins Spital müssen.

Schwangere Frauen sollen in Südkorea Mahlzeiten für ihre Männer bereithalten – für den Fall, dass sie zur Entbindung ins Spital müssen. Getty Images

First Witzbold

US-First-Lady Jill Biden verkleidete sich am 1. April auf einem Rückflug mit Präsident Joe Biden nach Washington als Flugbegleiterin und verteilte Glace an die mitreisenden Journalisten, Journalistinnen, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Mit schwarzer Kurzhaar-Perücke und Corona-Schutzmaske habe keiner die First Lady erkannt, sagten Mitreisende.

US-First-Lady Jill Biden spielte einen Streich. Getty Images

Frau führt einen Mann Gassi

Während einer Corona-Ausgangssperre im kanadischen Quebec hielt die Polizei eine Frau an, die einen Mann an einer Leine spazieren führte. Sie protestierte, schliesslich gehe sie «mit dem Hund Gassi» – was unter den geltenden Regeln ja erlaubt sei.

Während der Ausgangssperre in Kanada durfte man mit dem Hund Gassi gehen. Mit dem Mann an der Leine war dies jedoch nicht erlaubt. (Symbolbild) 20min/Matthias Spicher

Fluchende Menschen sind intelligenter

US-Forschende wollen herausgefunden haben, dass Menschen, die Schimpfwörter benutzen, statistisch gesehen intelligenter, kreativer und ehrlicher sind. Auch neigten regelmässig fluchende Menschen seltener zu «ernsthaft unethischen Verhaltensweisen».

Menschen, die Schimpfwörter benutzen, sollen statistisch intelligenter, kreativer und ehrlicher sein. Pixabay

Bitche wird von Facebook verbannt

Die Facebook-Seite der französischen Stadt Bitche war drei Wochen lang gesperrt, weil der Algorithmus des Online-Netzwerks den Namen mit dem englischen Schimpfwort «bitch» verwechselte. Die Stadt setzte sich gegen die Sperrung zur Wehr.

Die Facebook-Seite der französischen Gemeinde Bitche wurde aufgrund eines Algorithmus gesperrt. AFP

Eltern als «kiffende Faulenzer» betitelt

In Kalifornien trat die gesamte Schulaufsicht einer Grundschule zurück, nachdem die Mitglieder des Gremiums in einer Videokonferenz Eltern als «kiffende Faulenzer» verunglimpft hatten.

Eltern wurden in Kalifornien von Mitgliedern eines Gremiums einer Schule verunglimpft. Tamedia

Krone vom Kopf gerissen

Die Gewinnerin des Schönheitswettbewerbs «Miss World» wurde festgenommen, nachdem sie bei einem örtlichen Schönheitswettbewerb in Sri Lanka der dort frisch gekürten Gewinnerin die Krone vom Kopf gerissen hatte. Die Behörden leiteten Ermittlungen wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung ein.

Chaos bei der Wahl zur Miss Sri Lanka. 20min

Mann erwacht von den Toten

In Indien wurde ein Mann nach einem Motorradunfall fälschlicherweise für tot erklärt. Bei der Obduktion, kurz bevor der Mediziner die vermeintliche Leiche sezieren wollte, begann diese sich jedoch zu regen.

Nach einem Motorradunfall erklärten die Ärzte einen Inder für tot. 20min

Politiker splitternackt in Videokonferenz

Ein kanadischer Abgeordneter trat bei einer Videokonferenz des Unterhauses splitternackt vor die Kamera. Sechs Wochen später wurde er dabei gefilmt, wie er während einer virtuellen Ausschusssitzung in eine Kaffeetasse pinkelte. «Natürlich ist mir das peinlich», sagte der Liberale William Amos.

Ein ähnliches Malheur unterlief dem mexikanischen Abgeordneten Federico Döring. 20min

«Ich spreche nicht oft mit Frauen»

Der Präsident des Komitees für die Olympischen Spiele in Tokio, Yoshiro Mori, befand bei einer Arbeitssitzung, das Problem mit Frauen sei, dass sie zu viel reden. Sein Rücktritt folgte rasch. Später entschuldigte sich der Japaner und fügte erklärend hinzu: «Ich spreche nicht oft mit Frauen.»

Yoshiro Mori stolperte über seine sexistische Aussage. imago images/ZUMA Wire

Trumps Security muss bei den Obamas aufs WC

Ex-US-Präsidententochter Ivanka Trump und ihr Mann Jared Kushner gestatteten den während Donald Trumps Amtszeit zu ihrem Schutz abgestellten Geheimdienstmitarbeitern nicht, bei ihnen zu Hause auf die Toilette zu gehen. In dringenden Fällen gingen die Beamten und Beamtinnen dann zu Ex-Präsident Barack Obama und seiner Frau Michelle, die nicht weit entfernt wohnen.

Ex-US-Präsidententochter Ivanka Trump und ihr Mann Jared Kushner gestatteten den Geheimdienstmitarbeitern nicht, bei ihnen zu Hause auf die Toilette zu gehen. AFP

Ein furchteinflössendes Gipfeli

Im polnischen Krakau verständigte eine Frau wegen eines vermeintlich gefährlichen Wesens, das seit zwei Tagen in einem Baum vor ihrem Haus sitze, den örtlichen Tierschutzverein. Das mysteriöse Tier entpuppte sich jedoch als Gipfeli.

Das gefährliche Tier entpuppte sich als harmloses Gipfeli. Facebook

Viermal geheiratet, um mehr Ferien zu bekommen

Ein taiwanischer Bankangestellter heiratete vier Mal innerhalb eines Monats, um an bezahlte Ferien zu kommen. In Taiwan stehen Angestellten bei einer Heirat gesetzlich acht freie Tage zu.

Ein Mann hat viermal in einem Monat geheiratet, um mehr Ferientage zu bekommen. (Symbolbild) Pixabay

Enten können sprechen

Die Wissenschaft wurde im September von der Nachricht erschüttert, dass Enten sprechen können – bzw. zumindest sehr talentierte Imitatoren menschlicher Sprache sind und zudem das Quietschen einer Tür nachahmen können.

Enten können mehr, als nur schnattern. Pixabay

Häftling verschluckt ein Handy

In Kosovo entfernte ein Arzt per Endoskopie ein altes Nokia-Handy aus dem Magen eines Häftlings. Der 33-Jährige hatte seit Tagen über Bauchschmerzen geklagt, schliesslich vertraute er den Ärzten an, ein Mobiltelefon verschluckt zu haben.

Vier Tage lang trug ein 33-Jähriger das Telefon in sich herum, bis er zum Arzt ging. 20min

Nimm das Geld und verschwinde

Der dänische Künstler Jens Haaning sackte 70’000 Euro ein und lieferte dem Kunsten-Museum in Aalborg im Gegenzug leere Bilderrahmen. Der Titel seines Werks: «Nimm das Geld und verschwinde.»

Das «Werk» des Künstlers Jens Haaning wird im Kunsten-Museum bestaunt. AFP

Lieber ins Gefängnis

Ein Mann, der in Italien wegen Drogendelikten unter Hausarrest stand, bat um Inhaftierung, weil er es nicht ertragen könne, mit seiner Frau zu Hause zu bleiben. Die Polizei kam dem Wunsch des 30-jährigen Albaners nach.

Ein Mann ging lieber freiwillig ins Gefängnis, als mit seiner Frau zusammenleben zu müssen. 20min/Michael Scherrer

Angeschwollene Hoden nach Impfung?

Die US-Rapperin Nicki Minaj begründete ihre Ablehnung einer Corona-Impfung damit, dass einem Freund ihres Cousins in Trinidad und Tobago nach der Impfung die Hoden angeschwollen seien. Die US-Regierung bot daraufhin ein medizinisches Aufklärungsgespräch an.

US-Rapperin Nicki Minaj hat eine schräge Begründung für ihre Ablehnung der Covid-Impfung. Instagram/nickiminaj

Ein Babyphone für Hunde

Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen in Schottland haben eine Art Babyphone für Hunde erfunden. Gelangweilte, verängstigte oder sonst wie mitteilungsbedürftige Vierbeiner können mit dem sogenannten «Dogphone» nun jederzeit ihre Halter kontaktieren.

Dein Hund fühlt sich einsam und gelangweilt? Dann kauf ihm doch ein Babyphone. Pixabay

