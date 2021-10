Massnahmenkritisches Video – Sprecher des «Wir für euch»-Videos ist St. Galler Polizist

Vergangene Woche sorgte ein Video der massnahmenkritischen Gruppierung «Wir für euch» für Aufregung. In dem Clip ist zu sehen, wie angebliche Polizistinnen und Polizisten am Ufer des Walensees in blinkendem Blaulicht sogenannten Freiheits-Trychlern einen Handschlag geben. Es ist auch eine Person in Armeeuniform zu sehen. Der Clip ist mit Rockmusik hinterlegt. Eine Stimme sagt: «Was in den letzten eineinhalb Jahren passiert ist, ist aus meiner Sicht in vielen Bereichen rechtsstaatlich zumindest fragwürdig und auf jeden Fall unverhältnismässig.»