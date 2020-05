Start der Meisterschaft

Sprechverbot für Südkoreas Fussballer

In Südkorea beginnt im Mai die Saison. Doch damit gespielt werden darf, müssen einige kuriose Regeln eingehalten werden.

In Südkorea beginnt am 8. Mai die Meisterschaft. Doch es müssen einige Regeln eingehalten werden. So müssen alle Spieler mit Handschuhen einlaufen und diese dann entsorgen.

In der südkoreanischen K-League rollt ab dem 8. Mai wieder der Ball, zehn Wochen später als geplant startet in Südkorea die Fussballmeisterschaft. Dies entschied die Liga, nachdem einige Testspiele absolviert wurden. Wenig erstaunlich finden die ersten Partien in leeren Stadien statt. Handshakes und Umarmungen sind verständlicherweise auch untersagt. Kurios hingegen sind einige der weiteren Regeln, an die sich die Spieler und Trainer zu halten haben.