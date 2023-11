Spreitenbach AG: «Er hätte jemanden töten können»

20min/News-Scout

Ein BMW-Fahrer fährt an einer stehenden Kolonne vor einem Rotlicht vorbei – auf dem Trottoir.

Mehrere Autos stehen an der Willestrasse in Spreitenbach AG vor einem Rotlicht. Plötzlich braust ein weisser BMW X5 mit Zürcher Nummernschild an der Schlange vorbei – auf dem Trottoir. Ein News-Scout (53), dessen Dashcam die Szene gefilmt hat, ist fassungslos: «Das Auto hatte sicher 70 Stundenkilometer auf dem Tacho, der kam aus dem Nichts.»