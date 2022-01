Sprengstoff-Anschlag auf Präsident des albanischen Fussball-Verbands Armand Duka

Kameras überführen Täter : Sprengstoff-Anschlag auf Präsident des albanischen Fussball-Verbands

Am Montag zündete ein Mann vor dem Haus des albanischen Fussball-Bosses Armand Duka einen Sprengkörper. Die Uefa zeigt sich besorgt.

Duka hat in Albanien einen umstrittenen Ruf.

Am Montag explodierte vor dem Haus von Albaniens Fussball-Boss Armand Duka ein Sprengkörper.

Am 25. Mai soll in der albanischen Hauptstadt Tirana der Final der Conference League ausgetragen werden. Vier Monate davor steht das Land nach einem Sprengstoffanschlag auf Armand Duka, den Präsidenten des albanischen Fussball-Verbands, unter Schock.

Der Sender TV Klan veröffentliche am Dienstag Aufnahmen einer Überwachungskamera, die den mutmasslichen Täter des Anschlags zeigen. Darauf ist zu sehen, wie die dunkel gekleidete Person eine Sprengladung vor dem Anwesen von Duka anbringt und daraufhin flüchtet. Bei der anschliessenden Detonation kommt es zum Glück zu keinen Verletzten.

Passiert ist das Ganze in der Küstenstadt Durrës, die rund 30 Kilometer westlich von Tirana liegt. Duka selbst befand sich zum Zeitpunkt des Anschlags in der albanischen Hauptstadt. Seine Frau und sein Sohn waren dagegen im Haus, kamen aber mit dem Schrecken davon. Nach eigenen Angaben hatte Duka im Vorfeld eine SMS mit einer Todesdrohung erhalten.

Manipulation, Geldwäsche und Bestechung

Seit 2002 steht der 59-Jährige an der Spitze des nationalen Fussball-Verbands und ist seither stark umstritten. Bestechlichkeit, Wahl-Manipulation und Geldwäsche – so lauten die Vorwürfe seiner Gegner. Für kommenden März sind Neuwahlen für die Verbandsspitze angesetzt, Duka will erneut kandidieren.