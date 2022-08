Thayngen SH: Mit Sprengstoff und Sturmhauben am Schweizer Zoll – Niederländer in U-Haft

Am 3. November 2021 wurde am Zollamt Thayngen SH ein von den Niederlanden über Deutschland in die Schweiz einreisender Lenker eines Fahrzeugs angehalten und kontrolliert. Dabei wurden im Wageninneren nebst weiteren verdächtigen Gegenständen vier Pakete mit rund zwei Kilogramm Sprengstoff entdeckt. Der 51-jährige Fahrzeuglenker, der mit einem gestohlenen Auto unterwegs war, wurde festgenommen und in Untersuchungshaft versetzt. Wie die Bundesanwaltschaft (BA) am Montag in einer Mitteilung schreibt, hat sie den Mann nun insbesondere wegen des Weiterschaffens von Sprengstoff und Widerhandlungen gegen das Sprengstoffgesetz beim Bundesstrafgericht in Bellinzona angeklagt.