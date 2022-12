Füllinsdorf BL: Bancomat Sprengung ohne Beute

Das Einkaufszentrum Schönthal war am Morgen weiträumig gesperrt.

In Füllinsdorf BL wurde ein Bancomat gesprengt. Bereits Anfang November explodierte ein Bancomat in Aesch BL.

Um 4.15 Uhr am Donnerstag wurde in Füllinsdorf BL ein Bancomat der Basellandschaftlichen Kantonalbank gesprengt. Der Geldautomat befindet sich beim Einkaufszentrum Schönthal. Bereits Anfang November explodierte in Aesch BL ein Bancomat.