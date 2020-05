AKW bei Karlsruhe

Sprengung von Kühltürmen wurde geheimgehalten

Am Donnerstagmorgen kam es in Deutschland zu einer Sprengung. Dies wurde im Vorfeld nicht genauer kommuniziert.

6.05 Uhr zeigte die Uhr am Donnerstagmorgen an, als im stillgelegten AKW Philippsburg bei Karlsruhe die beiden riesigen Kühltürme unter lautem Krachen in sich zusammenfielen. Die Sprengung gab die Energie Baden-Württemberg auf Twitter bekannt.