Am Freitag werden am dritten Prozesstag die wohl schwersten Vorwürfe im Prozess rund um den «Fall Hefenhofen» behandelt. Als einziger Beschuldigter an diesem Tag steht Ulrich K. wegen der mutmasslichen, jahrelangen Tierquälerei auf seinem Hof in Hefenhofen TG vor den Richterinnen und Richter.