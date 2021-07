Springreiten - Springsteen nimmt an den Olympischen Spielen teil

Jessica Springsteen hat als Springreiterin am Montag ihr Ticket für Olympia in Tokio gelöst. Ihr Kindheitstraum wird 2021 endlich wahr. Denn seit die Tochter des Sängers und Produzenten Bruce Springsteen vier Jahre alt war, begeisterten sie Pferde und liebte sie es zu reiten. Damals auf der hauseigenen Farm in New Jersey ritt sie zunächst auf Ponys und später dann auf Pferden.