Doping-Vorwürfe : Sprintkönig Jacobs gerät wegen zweifelhafter Kontakte ins Zwielicht

Der italienische Supersprinter Lamont Marcell Jacobs (26) ist nach seinem Doppel-Gold an den olympischen Spielen in Tokio ins Zwielicht geraten. So wird gegen seinen ehemaligen Ernährungsberater ermittelt.

1 / 4 Der ehemalige Ernährungsberater des Supersprinters Lamont Marcell Jacobs sieht sich mit Dopingvorwürfen konfrontiert. Getty Images So wird gegen den ehemaligen Ernährungsberater von Jacobs ermittelt. Getty Images Jacobs' Leistungssteigerung hat in Tokio für Erstaunen gesorgt. Getty Images

Lamont Marcell Jacobs hat an den olympischen Spielen in Tokio zweimal Gold für Italien geholt. Nun werden Vorwürfe gegen den Italiener laut. Einem Bericht der «Times» zufolge, musste sich Jacobs im März von seinem Ernährungsberater Giacomo Spazzini trennen. Grund dafür war, dass gegen Spazzini wegen illegalen Handelns mit Stereoiden ermittelt wird.

Demnach soll er zu einer Gruppe gehören, die gefälschte Rezepte für leistungssteigernde Präparate in den Umlauf gebracht hatten.

Der Manager von Jacobs Marcello Magnani sagte, Jacobs habe die Zusammenarbeit mit Spazzini beendet als er von den Ermittlungen erfahren habe. Jacobs habe selbst nie solche Mittel benutzt. Jacobs' Leistungssteigerung hat in Tokio für Erstaunen gesorgt. Er erreichte in Tokio beim 100-Meter-Lauf eine Bestzeit von 10,03 Sekunden. Im Finale hatte er 9,8 Sekunden.

