Verpasste Kontrolle

Sprintweltmeister Coleman droht Dopingsperre

Christian Coleman machte gerade Weihnachtseinkäufe, als die Doping-Kontrolleure vorbeischauten. Es war das dritte Mal, dass der US-Amerikaner einen Test verpasste.

100-Meter-Weltmeister Christian Coleman droht nach eigenen Angaben wegen des Vorwurfs eines verpassten Dopingtests eine Sperre. Der 24-jährige Amerikaner veröffentlichte am Dienstag Details des bislang letzten erfolglosen Kontrollversuchs bei ihm und stritt sämtliche Vorwürfe vehement ab.

Seit sechs Monaten habe er Beschwerde bei der Integritätskommission des Leichtathletik-Weltverbandes dagegen eingelegt, dass er am 9. Dezember 2019 einen Test verpasst habe. So habe er fünf Minuten entfernt von zu Hause Weihnachtseinkäufe getätigt, sei aber von den Kontrolleuren nicht angerufen worden.

Er verspricht einen Doping-Test pro Tag

Er habe einen weiteren verpassten Tests am 16. Januar 2019, für den er die Verantwortung übernehme, und einen Meldepflichtverstoss am 26. April 2019, berichtete Coleman weiter. Anfang September 2019 hatte ein Formfehler zu einem Freispruch des Sprinters geführt, da einer von drei der sogenannten Missed Tests ausserhalb der Einjahresfrist gelegen habe. Wenig später sicherte Coleman sich in Doha den WM-Titel über die 100 Meter.