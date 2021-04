Das ist die Confiserie Sprüngli

Das Zürcher Traditionshaus Sprüngli wurde 1836 in Zürich gegründet. Heute betreibt das Unternehmen in und um Zürich siebzehn Verkaufsgeschäfte. Weitere acht befinden sich in Winterthur, Basel, Bern, St. Gallen, Zug und Genf. Bekannte Produkte neben den Sprüngli-Pralinen sind die Luxemburgerli.