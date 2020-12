Kanton Baselland : Sprunghafter Anstieg von Inzidenz und Todesfällen

Von Stabilisierung noch keine Spur: Im Kanton Baselland haben sowohl die Neufinfektionen mit Covid-19 als auch die Zahl der Todesopfer in der vergangenen Woche stark zugenommen.

In Muttenz können bis zu 1000 Personen am Tag auf das Coronavirus getestet werden. Im Kanton Baselland steigt die Zahl der Infektionen seit Wochen stetig an.

Der Kanton Baselland hat am Donnerstag 192 neue Infektionen mit dem Coronavirus und sechs weitere Covid-19-Todesfälle vermeldet. Die 14-Tages-Inzidenz stieg auf 709,2 Fälle pro 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner an.

Die Kurve an Neuinfektionen ist im Kanton damit weiter stark am Ansteigen. Seit Montag sind 588 neue positive Testresultate vermeldet worden. Am Donnerstag ist die Zahl der bislang registrierten positiven Fälle damit auf 8183 angewachsen, wie der Fallstatistik des Kantons zu entnehmen ist.

100 Covid-Tote in Basel-Stadt

Im Kanton Basel-Stadt sind am Donnerstag 105 neue positive Fälle mit dem Coronavirus verzeichnet worden – 13 weniger als am Vortag. Zudem sind zwei weitere Personen an den Folgen von Covid-19 verstorben. Insgesamt sind damit in Basel-Stadt bis dato 100 Menschen in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung verstorben.