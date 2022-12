Raubüberfälle haben im Kanton Thurgau deutlich zugenommen

17. Dezember 2022: Raubüberfall auf Tankstellen-Shop in Arbon TG.

16. November 2022: Raubüberfall auf Tankstellen-Shop in Marstätten TG.

8. Dezember 2022: Raubüberfall auf Tankstellen-Shop in Egnach TG.

Die Kantonspolizei Thurgau hat kürzlich zwei Männer festgenommen. Die beiden 31-jährigen Schweizer werden verdächtigt, die Raubüberfälle im November und Dezember in Märstetten TG, Sulgen TG und Frauenfeld in zwei Tankstellenshops sowie in einem Schnellimbiss-Restaurant verübt zu haben. Einer der Beschuldigten ist geständig.