Spuck-Attacke gegen FC Bayern? Frederick Lau Lau spricht von Bierdusche

Vorfall beim Klassiker : Bayern-Mitarbeiter bespuckt? Schauspieler Lau spricht von Bierdusche

Bayerns 3:2-Sieg in Dortmund sorgt weiter für Wirbel. Auf der Tribüne soll sich ein Spuck-Eklat abgespielt haben.

Schauspieler Frederick Lau hat eine Spuck-Attacke gegen Mitarbeiter des FC Bayern München nach der 2:3-Niederlage von Borussia Dortmund am Samstag bestritten. Einen entsprechenden Bericht der «Bild» wies der 32-jährige BVB-Fan am späten Montagabend zurück. «Also bei so einem Top-Spiel geht es ja manchmal drunter und drüber. Aber gespuckt habe ich nicht», sagte Lau, der Vereinsmitglied von Borussia Dortmund ist, in einer Instagram-Story. «Es kann sein, dass vielleicht ein bisschen Getränk in seinen Nacken gelaufen ist. Aber gespuckt habe ich nicht.»