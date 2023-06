Spürhund Wilson verschwand selbst im Dschungel

Hundeführer Carlos Villegas mit Spürhund Tellius: Der Retter arbeitete mit den Spürhunden, die an der Suchaktion beteiligt waren.

Nach einem Flugzeugabsturz im kolumbianischen Regenwald verschwanden vier Geschwister in der Wildnis.

Lesly (13), Soleiny (9), Tien (4) und Cristin (1) werden nach ihrer Rettung in einem Militärhospital in der kolumbianischen Hauptstadt Bogotá untersucht und behandelt. «Angesichts der Umstände sind sie in einem akzeptablen Zustand», sagte der Militärarzt Carlos Rincón Arango. «Die Kinder haben mehrere leichte Verletzungen und sind unterernährt, sie werden wohl zwei bis drei Wochen im Spital bleiben müssen. Aber wir bringen sie wieder zu Kräften», meint der Arzt.