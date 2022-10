Geheime Zahlungen: Spur der AfD-Spendenaffäre führt in die Schweiz 

Die Spuren deutscher Recherchen führen in die Schweiz und zum Milliardär Henning Conle.

Der Parteispendenskandal der AfD weitet sich aus. Die Staatsanwaltschaft Berlin geht inzwischen dem Verdacht nach, dass die AfD weitere, mutmasslich illegale Zuwendungen aus der Schweiz erhalten hat. Dies geht aus Recherchen von Correctiv, dem «Spiegel» und dem ZDF-Magazin «Frontal» hervor, wie der « Spiegel » am Dienstag berichtet.

Wurde der Social-Media-Experte aus der Schweiz bezahlt?

Die Recherchen deckten auf, dass die Kriminalpolizei am 28. September in der Nähe vom bayrischen Aschaffenburg die Räume eines Geschäftsmanns durchsuchte, der als Social-Media-Experte für die AfD arbeitete. Der Mann, der unter anderem den Facebook-Kanal der Partei betreute, solle verdeckt aus der Schweiz bezahlt worden sein, berichtet der «Spiegel». Eine solche ausländische Finanzierung verstösst jedoch gegen das Parteigesetz.

Insbesondere auf Facebook und Tiktok ist die AfD aktiv und ist in den sozialen Medien die erfolgreichste der deutschen Parteien. An diesem Erfolg soll der aus der Schweiz finanzierte Social-Media-Experte einen erheblichen Anteil haben.

Deutsch-Schweizer Milliardär im Visier der Ermittlungen

Eine Spur, die die Ermittelnden verfolgen, seien dabei Verbindungen zu dem deutsch-schweizerischen Milliardär und Immobilienunternehmer Henning Conle, der einen Wohnsitz in der Schweiz hat. Dieser gelte als «Schlüsselfigur» in der seit Jahren andauernden AfD-Parteispendenaffäre. Bereits im Jahr 2017 soll er eine illegale Grossspende in Höhe von 150’000 Franken unter dem Verwendungszweck «Wahlkampfspende Alice Weidel Socialmedia» auf ein AfD-Konto überwiesen haben.