Buchs SG, 13.12.2020: In einem Mehrfamilienhaus kam es mitten in der Nacht zu einem Brand. Alle Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, eine Wohnung ist jedoch nun unbewohnbar. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Der entstandene Sachschaden beträgt über100’000 Franken.

Uzwil SG, 14.12.2020: In einem dreistöckigem Einfamilienhaus, das derzeit renoviert wird, brannte es. Der Brand wurde erst am nächsten Morgen bemerkt. Das Haus war inwendig komplett verrusst und ein Tumbler ausgebrannt. Die genaue Brandursache wird ermittelt, im Vordergrund steht laut der Polizei eine Brandentstehung durch Öl an einem Lappen. Der Sachschaden beträgt rund 100’000 Franken.

