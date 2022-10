Georgia, USA : Wurde Quinton (1) entführt? – Trotz riesiger Suchaktion bisher keine Spur

Seit vier Tagen läuft in Chatham County im US-Bundesstaat Georgia die Suche nach dem erst 20 Monate alten Quinton Simon. Der Bub war am Mittwochmorgen spurlos aus dem Elternhaus verschwunden. Bislang tappen die Ermittelnden noch im Dunkeln, es gibt keine klaren Verdächtigen, wie « NBC News » berichtet. Da eine Entführung bislang nicht ausgeschlossen ist, wurde das FBI eingeschaltet. Die US-Bundespolizei unterstützt die lokalen Einsatzkräfte vor Ort.

Als die Mutter aufwachte, war Quinton verschwunden

Der biologische Vater «war während der Zeit seines Verschwindens nicht in seiner Nähe», so der Polizeichef Hvon Chatham County, Jeff Hadley. Er betont: «Alle Parteien kooperieren mit den Ermittlern. Im Moment sind sie Opfer. Sie sind mit dem Verlust eines Kindes konfrontiert.»

«Hoffen, dass er noch am Leben ist»

«Wir hoffen, dass er noch am Leben ist und dass wir ihn finden und sicher nach Hause zu seinen Eltern bringen können», sagte Hadley in einer Pressekonferenz. An der Suche nach dem Bub seien zahlreiche Strafverfolgungsbehörden beteiligt und es würden Drohnen, Helikopter, Pferde und Spürhunde eingesetzt. Detektive haben 20-Stunden-Tage gearbeitet, so der Polizeichef.