Paket verschwunden: Die Post hilft nicht weiter

1 / 5 Am 21. August versandte eine Kundin ihr iPhone 14 Pro Max bei der Post. (Symbolbilder) 20min/Matthias Spicher Das Paket hat sein Ziel jedoch nie erreicht. notime Mehrere Nachfragen beim Kundendienst waren erfolglos: Es würden interne Nachforschungen eingeleitet und man werde sich so rasch wie möglich melden, hiess es seitens der Post stets. Post

Darum gehts Das Paket eines News-Scouts verschwand nach der Aufnahme durch die Post spurlos.

Die Post meldete sich nie zum Verbleib des Pakets und wich etlichen Nachfragen aus.

Gemäss der Post handelt es sich beim Verlust um einen extrem seltenen Einzelfall.

Vor über drei Wochen hat eine Kundin ein eingeschriebenes Paket bei der Post aufgegeben. Doch das Paket ist nach wie vor nicht am Ziel angekommen. Die Suche nach Antworten beim Kundendienst der Post blieb trotz mehrmaliger Nachfrage ohne Erfolg. Es würden interne Nachforschungen eingeleitet und «wir werden uns so rasch wie möglich bei Ihnen melden», hiess es seitens der Post stets.

Post meldete sich nicht

Wegen eines Schadenvorfalls wollte die Kundin ihr iPhone 14 Pro Max, das einen Wert von über 1000 Franken hat, an ihre Versicherung verschicken. Also brachte sie das Smartphone zur Post und verschickte es am 21. August als eingeschriebenes Paket. Diese sollen laut der Post binnen zwei Werktagen zugestellt werden. Das war jedoch nicht der Fall. Am 25. August, sprich vier Tage nach der Paketaufgabe bei der Post, wandte sich die Kundin deshalb an den Kundendienst. Dieser leitete daraufhin interne Nachforschungen ein, wie Dokumente, die 20 Minuten vorliegen, belegen. Die Post wollte sich bald wieder bei der Frau melden – nichts geschah.

Nach der Frist von zwei Tagen meldete sich die Kundin erneut beim Kundendienst. Das Ergebnis war dasselbe: Die Post wolle sich in zwei Tagen mit neuen Informationen melden. Erneut verpasste es der Kundendienst der Post, die Frist einzuhalten, weshalb die Frau ein drittes Mal den Kontakt suchte.

«Verlor allmählich die Geduld»

Beim dritten Mal hiess es dann, die Nachforschungen würden länger dauern als zuvor angenommen – weitere zehn Tage solle sich die Kundin gedulden. Doch auch binnen dieser Zeit geschah nichts. «Ich wartete zehn Tage, ohne dass etwas passiert ist. Ich verlor allmählich die Geduld», schildert die Frau die Situation. Als sie sich dann erneut meldete, wurde sie ans Fundbüro weitergeleitet. Dort erhielt sie jedoch eine bereits bekannte Antwort: Man werde sich sobald möglich wieder melden. Doch erneut wurde die Frau enttäuscht. «Die Post hat sich nie von selbst bei mir gemeldet. Stets musste ich die Initiative ergreifen. Stets erhielt ich dieselbe Antwort», so der News-Scout. Nach etlichen Aufschiebungsversuchen der Post kam ihre Geduld dann an ein Ende und sie wandte sich an die Presse.

Hattest du schon Probleme mit der Post? Ja, vergleichbar mit diesem Fall. Ja, aber nicht so schlimm wie hier. Nein, zum Glück noch nie. Ich möchte nur die Resultate sehen.

Und tatsächlich meldete sich die Post dann bei der Kundin, nachdem 20 Minuten sich eingeschaltet hatte. «Ich konnte kaum glauben, dass sich tatsächlich jemand direkt an mich wandte», so die Frau. Der Kundin sagte der Post, sie habe das iPhone-Paket fälschlicherweise als eingeschriebenen Brief am Automaten aufgegeben, was diese jedoch bestreitet. Für eingeschriebene Briefe könnten eigentlich maximal 500 Franken zurückerstattet werden, doch «aus Kulanz» wolle man es in die Wege leiten, den vollen Wert ihres iPhones zu vergüten. Unklar ist derzeit, wie lange der Prozess zur Haftungszahlung dauern wird.

Stellungnahme der Post

20 Minuten wollte die Haltung der Post zum vorliegenden Fall herausfinden. In einer Stellungnahme gibt sie zu, dass bei der betroffenen Kundin «leider grad einiges» schiefgelaufen sei. «Das tut uns sehr leid. Das entspricht definitiv nicht unseren Ansprüchen an uns selber», betont sie. Die Post bediene über 4 Millionen Haushalte in der Schweiz, und stelle täglich rund 14 Millionen Sendungen sowie 600’000 Pakete zu.

Fehler seien zum Glück selten: «Die hohe Zustellqualität und die Auszeichnung der Post als beste Post der Welt durch den Weltpostverband über die vergangenen Jahre zeugen davon.» Trotzdem seien Fehler «in Einzelfällen nicht gänzlich zu vermeiden». Die Verlustquote bei Paketen sei in den letzten Jahren jedoch «stabil im untersten einstelligen Promillebereich» gewesen. Für die mangelhafte Kommunikation mit der Kundin entschuldigt sich die Post und gibt an, dies werde intern aufgearbeitet.

Obwohl aufgrund der 20-Minuten-Anfrage nochmals «alle Hebel in Bewegung gesetzt» worden seien, sei die Sendung weiterhin nicht aufgetaucht. Sollte dies weiterhin so bleiben, hafte die Post gemäss AGB für Schäden die durch Beschädigung, Verlust oder nicht korrekter Zustellung seitens der Post entstehen. Dazu müsse die Kundin den Wert des Sendungsinhalts beispielsweise mittels Quittungen belegen, bevor die Post die Höhe der Haftungszahlung bestimme.