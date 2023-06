Am 2. Juni wurde er zuletzt in der Region Salwald Mund gesehen.

Von Lukas K. fehlt derzeit jede Spur. Der junge Mann (genaues Alter unbekannt) befand sich auf einer Reise von Innsbruck (Österreich) nach Chamonix (Frankreich), die er zu Fuss und mit dem Gleitschirm bestritt. Am 2. Juni wurde er zuletzt in der Region Salwald bei Mund VS (Gemeinde Naters) gesehen, wie die Walliser Kantonspolizei am Mittwoch mitteilte.