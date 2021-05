Squalan sorgt für seidige Haut – das musst du darüber wissen

Es gibt immer wieder neue, vielversprechende Inhalts- und Wirkstoffe in der Kosmetikindustrie. Wir haben euch etwa bereits das Anti-Aging-Wunder Retinol sowie den Power-Wirkstoff Niancinamid vorgestellt. Und jetzt gehts weiter mit Squalan, das immer öfter als Ingredienz in Beautyschränken und am Counter zu sehen ist.