Squash: Am Grasshopper Cup in Oerlikon treten ägyptische Asse an

Mit bis zu 281,6 km/h fliegen einem die Bälle beim Squash um die Ohren. Mit diesem Tempo wurde der schnellste Ball in einer Schlagsportart gemessen – Weltrekord. Die Prominenz der schnellsten Sportart der Welt gastiert aktuell in Oerlikon. Vom 17. bis 22. Oktober findet der traditionelle Grasshopper Cup statt, das Squash-Turnier des Grasshopper Club Zürich, das seit 1979 existiert. Seit 1996 ist es Teil der professionellen PSA World Tour.

Den Ton geben heuer in der Halle 622 in Oerlikon vor allem Spielerinnen und Spieler aus Ägypten an. Wie bereits vor einem Jahr, da triumphierten Nour El Sherbini bei den Frauen und Mostafa Asal bei den Männern. Auch in diesem Jahr ist das Feld bei beiden Geschlechtern nur so gespickt mit ägyptischen Spitzenathletinnen und -athleten.