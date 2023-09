Bern: Anarchistischer Partyumzug zieht durch die Strassen

Am späten Samstagabend wurde es in der Berner Innenstadt laut. Ein Umzug bewegte sich von der Reitschule am Bahnhof vorbei ins Monbijouquartier. Dort blieb der Umzug stehen. News-Scout F.G.* lief in die Technoparty hinein. «Es herrschte Partystimmung», sagt er zu 20 Minuten. «Aber es war schon seltsam, viele der Anwesenden waren vermummt.»