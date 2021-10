111 Millionen Fans : «Squid Game» bricht den Zuschauerrekord auf Netflix

Was sich abgezeichnet hat, ist nun Realität: Die südkoreanische Serie «Squid Game» hat das britische Kostümdrama «Bridgerton» vom Netflix-Thron gestossen.

In «Squid Game» treten rund 500 Protagonisten und Protagonistinnen in scheinbar harmlosen Kinderspielen gegeneinander an.

«Squid Game» erreichte die Zuschauerzahl in nur 27 Tagen seit der Premiere am 17. September. Der vorherige Rekordhalter war das britische Kostümdrama «Bridgerton» gewesen, das ab Dezember 2020 in den ersten 28 Tagen von 82 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern gestreamt worden war.

Bei «Squid Game» gehts um Leben und Tod

Bei «Squid Game» wird in neun Folgen die Geschichte von knapp 500 Menschen erzählt, die sich alle hoch verschuldet haben. Sie treten in scheinbar harmlosen Kinderspielen gegeneinander an, um ein Preisgeld in Millionenhöhe zu gewinnen. Doch der makabere Wettbewerb lässt keine zweite Chance zu: Wer es nicht in die nächste Runde schafft, wird umgehend getötet.