Grosser Hype : «Squid Game» hat China erreicht, obwohl es Netflix dort gar nicht gibt

Eigentlich existiert der Streaming-Service in der Volksrepublik China gar nicht. Dennoch haben die Menschen dort Wege gefunden, die koreanische Serie dennoch zu schauen und sind begeistert.

Süssigkeiten und Uniformen

Menschen in China können «Squid Game» nur über illegale einheimische Dienste streamen, die aber leicht zugänglich sind. Wie viele heimliche Zuschauerinnen und Zuschauer die Serie in der Volksrepublik hat, lässt sich an der langen Schlange ablesen, die sich derzeit regelmässig vor einem Lokal in Shanghai bildet. Dort wird Dalgona verkauft, eine knusprige südkoreanische Süssigkeit, die in «Squid Game» eine Rolle spielt. In der Serie müssen die Teilnehmenden Formen daraus ausschneiden, ohne sie zu zerbrechen. Genau das versuchen auch die Kunden in Shanghai und filmen sich dabei. «Die Serie ist ziemlich rasant und daher ganz schön spannend», sagt einer der Käufer.